ناجية من الهولوكوست: كل رجال القرية قتلوا إلا واحد

"ولدت في بولندا، وكانت طفولتي سعيدة ... كانت لدي الكثير من الألعاب. مدينتي تقع على النهر ووالدتي كانت تعشق السباحة".

هكذا تتذكر البولندية الناجية من الهولوكوست هيلينا ليتمان طفولتها في حوار مع "قناة الحرة"، على هامش اليوم العالم لذكرى ضحايا المحرقة النازية.

تغيرت حياة ليتمان بعدما احتل النازيون بولندا في مطلع الأربعينيات ودخلوا قريتها ذات الأغلبية اليهودية، فتحولت قصص الطفولة إلى كابوس من الرعب.

تحكي ليتمان التي تعمل متطوعة في متحف ذكرى الهولوكوست في واشنطن، لقناة الحرة قصة كانت شاهدة عليها بعد دخول النازيين.

"طلبوا من الرجال أن يساعدوهم في جمع الأشجار اليابسة لاستخدامها في التدفئة. أخذوا مجموعة كبيرة من الشبان الى خارج القرية. بقينا ننتظر عودتهم حتى آخر النهار لكنهم لم يعودوا"، تقول ليتمان لـ"قناة الحرة".

بعد حلول المساء عاد واحد منهم فقط وبقع الدماء تلطخ جسده، وأخبرهم أن النازيين حفروا حفرة كبيرة وطلبوا من جميع الرجال خلع ملابسهم والاستلقاء في الحفرة.

تتابع ليتمان "أطلقوا النار عليهم ليقلتوهم ونجا ذلك الرجل لأنه اختبأ تحت الجثث".

إيزاك والد هيلينا لم يكن موجودا ليشهد على هذه المجزرة، لكنه اعتقل في مكان اخر من قبل السوفييت.

وقع العبء على عاتق والدة هيلمان التي قررت أن تنقذ طفلتيها من موت محقق.

ولتهريب طفلتيها، كان على والدة ليتمان أن تزور وثاثق تثبت أن العائلة من الكاثوليك وليست من اليهود.

تقول ليتمان: "أتذكر أن أمي جلست معي لتلقنني اسمي الجديد واسم عائلتي الكاثوليكي. ساعدتني القراءة المبكرة على قراءة الإنجيل ونحن نهرب من مدينة إلى أخرى باستخدام القطار".



لأكثر من خمسة أعوام بقيت هيلينا وأسرتها بلا هوية أو عنوان أو أب، وبعد نهاية الحرب وضعت والدة هيلينا إعلانا في الصحف تبحث فيه عن زوجها إيزاك فحالفها الحظ في العثور عليه ليلتئم شمل الأسرة وتنتقل للعيش في بريطانيا.

وعن عملها في متحف ذكرى الهولوكوست في العاصمة الأميركية، تقول ليتمان إنها أفضل وظيفة عملت بها لأنها تمكنها من أن تروي للناس بطولة أمها وتعمل على توعية الجميع بضرورة عدم السماح لمجازر كالهولوكوست بالحدوث مجددا.

ويحيي العالم في الـ27 من يناير ذكرى ضحايا الهولوكوست وهي الإبادة الجماعية التي نفذها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية ضد اليهود.

وأودت الإبادة الجماعية بحياة نحو ستة ملايين يهودي في أوروبا.