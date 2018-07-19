نادلة تلقن زبونا درسا لن ينساه

تعرضت إميليا هولدن، النادلة في أحد مطاعم مدينة سافانا بولاية جورجيا الأميركية لموقف غير أخلاقي خلال عملها من أحد الزبائن.

ويظهر فيديو التقطته كاميرات المطعم ونشرت وسائل إعلام، الشابة البالغة 21 عاما عندما لم تتردد في الإطاحة بالمعتدي أرضا، فيما أبلغ زملاؤها الشرطة.

عناصر الشرطة بدورهم لم يترددوا في اعتقال الرجل، بمجرد مشاهدتهم لقطات مصورة رصدت الحادثة.

ترى هولدن أنها "قامت بما هو الأفضل"، وأوضحت أنها بفعلتها هذه أرادت أن تظهر للنساء أن "لديهن كل الحق في ارتداء ما يردنه، وبالتأكيد لديهن كل الحق في الدفاع عن أنفسهن".

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