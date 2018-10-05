'الفتاة الأخيرة'.. ناديا مراد تستحق نوبل

كانت ناديا مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام 2018، صاحبة الوجه الشاحب والشعر البني الطويل، تعيش حياة هادئة في قريتها كوجو على أطراف قضاء سنجار.

ومنطقة سنجار الجبلية هي معقل الأيزيديين في شمال غرب العراق على الحدود مع سورية.

تغيرت حياة مراد عندما بدأت رحلة ظلام، بعد اجتياح تنظيم داعش لبلدتها في آب/أغسطس 2014، حين تعرض أبناء ديانتها من رجال ونساء للاضطهاد والقمع، كانت هي من بينهم، وتحولت النساء إلى ضحايا الرق الجنسي.

ارتكب تنظيم داعش مجازر بشعة بحق المدنيين حين استولى التنظيم في 2014 على مساحات شاسعة في شمال العراق وغربه.

وقبل ذلك كان عدد الأيزيديين في العراق 550 ألف نسمة، لكن هاجر نحو 100 ألف منهم، فيما فر آخرون إلى إقليم كردستان العراق الشمالي.

خطفت مراد من قريتها ثم نقلت إلى مدينة الموصل معقل تنظيم داعش حينها، وكانت بداية كابوس دام لأشهر بعدما تعرضت للتعذيب والاغتصاب الجماعي قبل أن يتم بيعها مرارا بهدف الاستعباد الجنسي.

أرغمها التنظيم المتطرف أيضا على التخلي عن ديانتها الأيزيدية التي يعتبرها كفرا وعبادة للشيطان.

وتعود الديانة الأيزيدية إلى آلاف السنوات، حين انبثقت من الديانة البابلية القديمة في بلاد ما بين النهرين، فيما يقول البعض إنها خليط من ديانات قديمة عدة مثل الزرادشتية والمانوية.

تحدثت ناديا عن "زواجها" من أحد خاطفيها الذي كان يضربها ويرغمها ارتداء ملابس تبرز مفاتنها. بعيد ذلك، قررت الهرب.

وبمساعدة أسرة مسلمة من الموصل كانت تقيم عندها، حصلت ناديا على هوية سمحت لها بالانتقال إلى كردستان العراق.

وبعد هربها، عاشت الشابة التي تقول إنها فقدت ستة من أشقائها ووالدتها في النزاع، في مخيم للاجئين في كردستان حيث اتصلت بمنظمة تساعد الأيزيديين أتاحت لها الالتحاق بشقيقتها في المانيا.

وبعد وصولها إلى ألمانيا قررت مراد الدفاع عن الأيزيديين، وتدعو مرارا إلى تصنيف الاضطهاد الذي تعرض له الأيزيديون على أنه "إبادة".

في منتصف أيلول/سبتمبر 2016، عينت مراد سفيرة للأمم المتحدة للدفاع عن كرامة ضحايا الاتجار بالبشر، وخصوصا ما تعرض له الأيزيديون.