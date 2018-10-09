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ناديا مراد في البيت الأبيض

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يستقبل ناديا مراد

استقبل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الثلاثاء الناشطة الحقوقية العراقية ناديا مراد لمناسبة فوزها بجائزة نوبل للسلام.

وقال بنس في تغريدة إنه ومستشارة الرئيس إيفانكا ترامب استقبلا ناديا في البيت الأبيض وهنآها على فوزها بجائزة نوبل للسلام.

وأضاف أن "تفاني وشجاعة ناديا هو مصدر إلهام لجميع ضحايا وحشية تنظيم داعش".

وكانت الناشطة الحقوقية الأيزيدية ناديا مراد أعربت في تصريح لقناة "الحرة" الاثنين عن أملها في أن يسهم فوزها بجائزة نوبل للسلام في تخفيف معاناة ضحايا داعش من النساء في العراق وسورية.

وحصلت مراد والطبيب الكونغولي دينيس مكويغي على جائزة نوبل للسلام للعام 2018 في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لجهودهما في وضع حد لاستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب.

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