ناد فرنسي يلاحق أميرا سعوديا

كشف مارك دوبوا رئيس نادي سيدان لكرة القدم المشارك في الدرجة الفرنسية الرابعة، عن الشروع في ملاحقة قضائية بحق الأمير السعودي فهد بن فيصل بن عبد العزيز على خلفية عدم وفائه بالتزاماته المالية.

ويطالب النادي بتعويضات بقيمة 2,4 مليوني يورو، من الأمير الذي استحوذ في كانون الثاني/يناير 2016 على 40 بالمئة من أسهمه، مع وعود باستثمار ما بين 50 و60 مليون يورو لتطوير أكاديميات التدريب.

وبحسب النادي المتوج بلقب كأس فرنسا مرتين (1956 و1961)، لم يتم الوفاء بأي من هذه الالتزامات، ما انعكس سلبا على الفريق الذي تراجع تصنيفه في بطولة فرنسا، ورحل عنه المدرب السابق للمنتخب الوطني الفرنسي روجيه لومير والعديد من اللاعبين، وصولا الى خسائر مالية تناهز مليوني يورو في ختام موسم 2016-2017.

وقال دوبوا "الملاحقة بالنسبة إلينا هي مسألة مبدأ".

وكان من المقرر أن تبدأ المحكمة التجارية في سيدان النظر في القضية في الخامس من شباط/فبراير الحالي، الا أنها أرجأت ذلك إلى موعد لاحق.