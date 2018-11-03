ناسا.. إيرباص تزود مركبة الفضاء أوريون بوحدة للطاقة

قدمت شركة إيرباص الأوروبية "وحدة للطاقة" إلى مركبة الفضاء الجديدة أوريون التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية ناسا.

ومن المقرر أن تقل المركبة أوريون رواد الفضاء إلى القمر وما وراءه في السنوات المقبلة ليتحقق بذلك هدف كبير من شأنه أن يؤدي إلى طلبيات بمئات الملايين من اليورو في المستقبل.

ووضع المهندسون في مصنع إيرباص في بريمن بألمانيا الخميس مركبة الفضاء بعناية في حاوية خاصة على أن يتم نقلها في طائرة شحن ضخمة من طراز أنتونوف إلى مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا وهي الخطوة الأولى في طريقها إلى الفضاء.

وفي فلوريدا، ستنضم هذه الوحدة إلى وحدة طاقم أوريون التي صنعتها شركة لوكهيد مارتن، يعقبها أكثر من عام من الاختبارات المكثفة قبل ذهابها في أول مهمة عام 2020 وهي مهمة غير مأهولة للدوران حول القمر تستمر ثلاثة أسابيع.

وقال بيل جيرستنماير المدير المساعد لشؤون الاستكشاف والعمليات البشرية في ناسا إن الإنتاج المستقبلي للمركبة أوريون والوحدة الأوروبية يمكن أن يثمرا عن طلبيات جديدة بمليارات الدولارات للشركات المشاركة في السنوات المقبلة.

وقال "هذا هو النظام الذي سيمكن البشر من الانتقال بشكل مستدام إلى الفضاء السحيق".

وتتمثل الخطط الحالية في إرسال أول مهمة مأهولة عام 2022، وتخطط ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية لإطلاق مهمة مأهولة سنويا بعد ذلك مما يعطي مشروع أوريون أهمية سياسية واقتصادية في وقت تتسابق فيه الصين ودول أخرى للحصول على موطئ قدم في الفضاء.