"ناسا" تبث لحظة هبوط أول رائد فضاء إماراتي على الأرض

عاد إلى الأرض، صباح الخميس، رواد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري والأميركي نيك هاغ والروسي أليكسي أوفيتشينين بواسطة المركبة سويوز.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وكالة الفضاء والطيران الأميركية "ناسا" لحظة هبوط المظلة التي تحمل المركبة سويوز في كاراخستان، قبل خروج رواد الفضاء الثلاثة منها.

وهبطت المركبة سويوز على الأرض عند الساعة 6:59 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وانطلق المنصوري إلى الفضاء في 25 سبتمبر الماضي، ورافقه كل من رائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأميركية جيسيكا مير الذين بقيا على متن محطة الفضاء الدولية.

وأصبح المنصوري أول عربي يقدم جولة تعريفية بمحطة الفضاء الدولية التي تدور على ارتفاع 390 كيلومترا من سطح كوكب الأرض.

وبدأت المحطة باستقبال أطقم رواد الفضاء منذ مطلع القرن الحالي، وتحديداً منذ شهر نوفمبر عام 2000، وتضم المحطة على متنها طاقمًا دوليًا يتألف من 6 رواد فضاء يقضون 35 ساعة أسبوعيًا في إجراء أبحاث علمية عميقة في مختلف التخصصات العلمية الفضائية والفيزيائية والبيولوجية وعلوم الأرض.