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ناسا تحذر من ضخرة ضخمة قد تضرب الأرض

يوجد نحو 20 ألف كويكب قريبة من الأرض

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حذرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" من كويكب ربما يرتطم في الأرض في اليوم السادس من مايو عام 2022.

وقالت ناسا إن كويكب (JF1) الذي يعرف باسم "قاتل المدينة" ربما سيضرب أنحاء من الأرض في 2022، وهو عبارة عن صخرة كبيرة جدا يبلغ قطرها حوالي 130 مترا، وهي أقرب إلى حجم أكبر هرم في مصر.

/**/ /**/ اقتراب كويكب من الأرض
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واكتشف الكويكب أول مرة في 2009، ومن حينها تراقبه ضمن نظام مراقبة الكويكبات التابع للوكالة.

وإذا ضرب "قاتل المدينة" الأرض فإنه سيصطدم بقوة 230 كيلو طن، أي اصطدام بقوة 15 قنبلة مثل التي ألقيت على هيروشيما في 1945.

مسارات كويكب JF1 وفق وكالة ناسا
مسارات كويكب JF1 وفق وكالة ناسا

وتشير ناسا إلى أن احتمال ضرب الكويكب بالأرض لا يتجاوز 0.026 في المئة، ولكن في حال حصول ذلك علينا أن نكون مستعدين للتعامل معه.

واقترب هذا الكويكب في يوليو الماضي من الأرض بسرعة 54 ألف ميل في الساعة، وكان على بعد 45 ألف ميل فقط.

/**/ /**/ شعار ناسا
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ويقدر العلماء عدد الكويكبات القريبة من الأرض بنحو 20 ألفا وقد ظهر أحدها في عام 2013 في سماء روسيا، مما أدى إلى إصابة 1600 شخص.

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