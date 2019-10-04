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بعد الخطأ المحرج.. ناسا تستأنف خطة الرحلة النسائية

محطة الفضاء الدولية

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عادت الاستعدادات مجددا لسير فضائي نسائي بالكامل، بعد ستة أشهر من خطأ محرج بشأن السترات الفضائية أدى إلى إلغاء الرحلة.

إذ أعلنت ناسا، الجمعة، أن رائدتي فضاء، تتواجدان بالفعل بالمحطة الدولية، ستقومان بالسير في الفضاء في وقت لاحق من هذا الشهر.

/**/ /**/ /**/ آن مكلين
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الرائدتان كريستينا كوخ وزميلتها التي وصلت مؤخرا جيسيكا مير ستسيران في الفضاء يوم 21 أكتوبر لتركيب بطاريات جديدة.

وسيكون هذا رابع سير في الفضاء من خمسة بشأن بطاريات. وسيكون الأول الأحد المقبل، وفيه ستسير كوخ في الفضاء برفقة زميل.

وكان من المفترض أن تخرج كوخ للسير في الفضاء برفقة زميلة في مارس الماضي. إلا أن ناسا تعين عليها إلغاء الخطة بسبب عدم وجود وقت كاف لتجهيز زي فضائي ثان متوسط المقاس.

وقالت رائدة الفضاء ميغان ماكارثر، نائبة رئيس ناسا، إن ذلك سيكون إنجازا يستحق الاحتفال.

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