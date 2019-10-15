ناسا تقدم موعد أول رحلة سير فضائية بطاقم نسائي

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الثلاثاء، تقديم موعد أول رحلة سير في الفضاء بطاقم نسائي كامل بسبب عطل في نظام الطاقة بمحطة الفضاء الدولية.



وستنطلق رائدتا الفضاء كريستينا كوتش وجيسيكا مير، الخميس أو الجمعة، بدلا من الاثنين المقبل.

وتعطلت وحدة التحكم في طاقة البطارية مطلع الأسبوع، ما دفع ناسا إلى تغيير الموعد.



وستبدّل النساء، المكون التالف بدلا من تركيب البطاريات الجديدة، التي كانت هي المهمة الأصلية.



وفي الأسبوع الماضي، قام رواد برحلتي سير في الفضاء لاستبدال البطاريات القديمة.

وأمامهم ثلاث رحلات سير لإنهاء عمل البطارية، فيما تم إلغاء رحلة مقررة الأربعاء كانت تهدف لتبديل البطارية.

وقالت ناسا إن رواد الفضاء الستة في المحطة ما زالوا آمنين، بالرغم من العطل.