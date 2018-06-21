خطة أميركية لحماية الأرض من المذنبات

كشفت وكالة ناسا خطة جديدة لحماية الأرض من تهديدات أي أجسام سماوية قد تقترب منها، والتنبؤ بأي خطر قد تشكله هذه الأجسام.

وتركز خطة ناسا التي أعلنت الأربعاء على خمسة محاور من بينها زيادة القدرة على تحديد أي خطر مبكرا وتحسين طرق التعامل معه.

وتكشف الخطة التي تتكون من 20 صفحة عن الخطوات الواجب على الولايات المتحدة اتخاذها لمواجهة أي خطر قد تسببه المذنبات والكويكبات الصغيرة التي تقترب من الأرض بمسافة 30 مليون ميل.

وقال ليدندلي جونسون، أحد مسؤولي ناسا إن الولايات المتحدة لديها إمكانيات علمية وتكنولوجية للتعامل مع تهديد الكويكبات.

وأضاف في بيان أن تنفيذ الخطة الجديدة سيرفع من جاهزية الولايات المتحدة وسيعزز التعاون مع دول أخرى للتعامل بشكل فعال مع أي تهديد يتم رصده.

وإلى جانب الكشف المبكر عن تهديد أي جسم يقترب من الأرض، والرصد وتوصيف قدرات الكويكب وتحسين القدرة على التنبؤ، تهدف الخطة إلى تطوير تقنيات تشتيت هذه الكويكبات ووضع بروتوكولات جديدة للتعامل مع هذا التهديد في حالة الطوارئ.

وفي حديث لوسائل الإعلام، أكد أرون مايلز من مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض على أنه لا يوجد أي خطر وشيك من أي أجسام قريبة من الأرض.