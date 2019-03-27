'مقاس البدلات' يؤجل مهمة فضاء تاريخية

ألغت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) مهمة نسائية تتضمن السير في الفضاء، كان مقررا أن تجري الجمعة، في حدث تاريخي لو حصل كان سيصبح الأول من نوعه لطاقم مكون من النساء فقط.

وبررت الوكالة سبب هذه الخطوة إلى عدم وجود عدد كاف من البدلات المخصصة لهذا الغرض من المهام.

وتبين أن الرائدتان الأميركيتان آن مكلاين وكريستينا كوخ تحتاجان لبدلتين من القياس المتوسط، فيما لا يوجد في محطة الفضاء الدولية سوى بدلة واحدة من ذات القياس.

وكان من المقرر أن تسير الرائدتان في الفضاء في الـ29 من آذار/مارس الجاري، من لتركيب بطاريات ليثيوم لمجموعة من الخلايا الشمسية خارج محطة الفضاء الدولية.

وبدلا من ذلك سيرافق الرائدة كوخ زميلها نيك هيغ وستجرى المهمة في الموعد المحدد الجمعة المقبل.

وتعد المهام التي تشمل السير في الفضاء حدثا نادرا نسبيا ويتم فقط عند وجود إصلاحات ميكانيكية يجب إجراؤها.