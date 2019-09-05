صورة.. انهيار جليدي على سطح المريخ

التقطت مركبة فضائية تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"، صورة تظهر حدوث انهيار جليدي هائل على سطح المريخ.

ونشرت جامعة أريزونا الثلاثاء صورة توضح الحدث الذي شهده الكوكب الأحمر.

وقالت عالمة الفضاء الأميركية كانديس هانسن إن "المريخ يشهد كل ربيع سطوع الشمس على منطقة معروفة باسم القطب الشمالي" وأضافت أن "ارتفاع درجة الحرارة تسبب بانزلاق كتل جليدية".

وأدى سقوط الكتل الجليدية، في مايو الماضي، من ارتفاع يتجاوز 500 متر، إلى تصاعد سحابة كبيرة من الغبار، تظهرها بوضوح الصورة التي نشرتها الجامعة هذا الأسبوع.

وتلتقط مركبة الفضاء المعروفة باسم "أم آر أو"، والتي تدور في فلك المريخ منذ عام 2006، صورا مذهلة للكوكب الأحمر، ويستخدمها العلماء لمحاولة اختيار موقع لهبوط رحلة بشرية على سطح المريخ.