من القمر إلى الشمس.. ناسا في عيدها الـ 60

تحتفل الإدارة الوطنية الأميركية للطيران والفضاء "ناسا" الأحد بذكرى 60 عاما على تأسيسها.
هذه 10 حقائق عن الوكالة تعرفك على أبرز اكتشافاتها:
- اسم NASA هو اختصار لـNational Aeronautics and Space Administration وقد تأسست في 29 تموز/يوليو 1958 في عهد الرئيس دوايت ايزنهاور.
- أطلقت ناسا أول مركبة فضائية مأهولة بنجاح عام 1961 كجزء من مشروع مركوري (1958-1963).
- حدد الرئيس جون كينيدي في خطاب شهير في 12 أيلول/سبتمبر 1962 مهمة ناسا في إرسال إنسان إلى القمر، وهو ما تحقق في 20 تموز/يوليو 1969 عندما هبط رائد الفضاء نيل أرمسترونغ ومشى على سطح القمر لأول مرة في التاريخ من مركبة أبولو 11. بلغ عدد الأشخاص الذي مشوا على القمر 11 شخصا، كلهم فعلوا ذلك كجزء من مشروع أبولو.
- نفذت ناسا 120 رحلة مكوكية إلى الفضاء (إرسال رواد فضاء وإرجاعهم في مكوك)، لكن المشروع شهد كارثتين في تاريخه (تشالنجر في 1986 وكولومبيا في 2003). نفذ مكوك "ديكسفري" أكبر عدد رحلات في الفضاء، إذ حلق 39 مرة خلال الأعوام 1984-2011.
- أطلقت ناسا 166 رحلة مأهولة إلى الفضاء وألف رحلة غير مأهولة.
- بدأت ناسا مشروع محطة الفضاء الدولية في 1984 وانضم إليها شركاء من روسيا ودول أخرى في 1993. في 2000، بدأ رواد فضاء في سكن المحطة.
- منذ 1972، بدأت ناسا في استكشاف مجردة درب التبانة. بيونير 10 وصل زحل والمشتري منطلقا بسرعة 130 ألف كيلومتر في الساعة. وفي 1977، أرسلت ناسا فيوجر وفيه سجل من التحايا بكل لغات العالم قديمها وجديدها، منذ الأكادية حتى الصينية، وموسيقى متنوعة تشم باخ وبيتهوفن. يتوقع أن تصل المركبة أقرب مجموعة كوكبية في غضون 40 ألف سنة.
استمع هنا إلى محتويات الرسالة البشرية الأولى إلى الفضاء:
- أطلقت ناسا تلسكوب هبل الفضائي في 1990، ليلتقط بشكل منهجي صورا للفضاء، ما منح علماء الوكالة فرصا لمليون و300 ألف مشاهدة فريدة قادتهم إلى فهم أفضل للكون. تطلق ناسا تلسكوبا جديدا ليرث هابل قبل نهاية 2018.
من أبرز الاكتشافات الحديثة كانت مجموعة كوكبية في مجرة بعيدة تتكون من سبعة كواكب جارة تتميز بظروف شبيهة بالأرض.
- بدأت ناسا في استكشاف المريخ في 1996 بمهمة "باث فايندر" التي أرسلت مليونين و300 ألف معلومة عن الكوكب الأحمر تشمل 16.5 ألف صورة. في 2004، حطت مركبتا سبيريت وأوبورتينيتي على المريخ. وفي 2012، حطت مركبة كوريسيتي على المريخ. في حزيران/يونيو 2018، وجدت كوريسيتي دلائل على تاريخ عضوي في المريخ. في 2020، سترسل ناسا مركبة أخرى مزودة بتقنيات تصوير متقدمة جدا ووسائل لجمع العينات.
- ستطلق ناسا قريبا مسبارا لدراسة الغلاف الجوي للشمس، في أول محاولة على الإطلاق.
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