13 ناشطة سعودية أمام المحكمة.. معلومات جديدة

خاص الحرة/

أعاد اعتقال عدد من السيدات الناشطات في السعودية، ملف حقوق الإنسان في المملكة إلى واجهة الاهتمام الدولي.

موجة الاعتقالات هذه ليست جديدة، بل بدأت في العام 2017، ولم تنتشر معلومات عنها في وسائل الإعلام.

تزايدت الاعتقالات عام 2018، واتهمت السلطات السعودية، للمرة الأولى، بالتعرض للمعتقلات بالتعذيب الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي بهن، كما أفاد عدد من أهالي المعتقلات، وهو ما أكدته تقارير منظمات حقوقية دولية.

حصلت "الحرة" من مصادر سعودية معنية بملف السيدات المعتقلات على معلومات عن 13 سيدة تم تأكيد اعتقالهن وتجري محاكماتهن حاليا، وغالبيتهن من المطالبات بحقوق المرأة، ولديهن تأثير كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد بدأت محاكمة عدد منهن، وقدمن الردود على التهم، ومن المفترض أن تعقد يوم الأربعاء (3 نيسان/أبريل) الجلسة الثالثة لمحاكمتهن.

بداية هذه الموجة من الاعتقالات كانت في العام 2017، إذ شهد شهر أيلول/سبتمبر اعتقال مجموعة من رجال الدين والكتاب والمفكرين، فيما انتشرت أنباء عن اعتقال سيدات ولم يكن التأكّد من هذه المعلومات ممكنا في حينها.

ومع الإفراج عن الدكتورة رقية المحارب في أواخر شهر آذار/مارس، بات مؤكدا أنها كانت ضمن المعتقلات في العام 2017، علما بأن الإفراج عن المحارب، هو إفراج مؤقت ولا تزال قضيتها قيد المحاكمة، والتهم غير معلنة.

1 ـ رقية المحارب: هي أستاذة الحديث بجامعة نورة بنت عبد الرحمن، كما تعرف بنفسها في حسابها بموقع تويتر، وهو حساب يتابعه نحو مليوني متابع.

ووفقا لنشطاء حقوقيين فإن المحارب لبثت في السجن الانفرادي لنحو عام قبل أن تبدأ محاكمتها ومن ثم "الإفراج المؤقت" عنها.

وفي منتصف أيار/مايو من العام 2018 بدأت حملة اعتقال شملت ناشطات ونشطاء ارتبطت أسماؤهم بالدفاع عن حقوق المرأة، وكان للمرأة الحصة الأكبر من جولة الاعتقالات هذه؛ وقد اعتقل إبراهيم المديميغ وعبدالعزيز المشعل، وقد أطلق سراحهما قبل أشهر قليلة، ومحمد الربيعة، الذي لا يزال معتقلا ولم تبدأ محاكمته بعد، وتواترت معلومات عن تعرضه لتعذيب.

2 ـ لجين الهذلول: برز اسمها في حملة قيادة السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر العام 2013، ثم مع محاولة ترشحها في الانتخابات البلدية ومتابعة ملف المطالبة بإسقاط ولاية الرجل على المرأة. هذه هي المرة الثالثة التي تسجن فيها لنشاطها الحقوقي، ووفقا لأفراد من أسرتها فقد قضت لجين ثلاثة أشهر في مكان مجهول للتحقيق معها وتعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي لتنقل بعدها في آب/أغسطس 2018 إلى سجن ذهبان عند أطراف مدينة جدة، ثم إلى سجن الحاير في الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر وبدأت محاكمتها منتصف آذار/مارس.

3 ـ إيمان النفجان: أكّدت المصادر السعودية المطلعة على ملف المعتقلات، أن المدونة والأستاذة الجامعية في اللسانيات إيمان النفجان ـ الشهيرة في موقع تويتر بـ @saudiwoman واجهت ما واجهته لجين، خلال التحقيق معها، من تعذيب وتحرّش جنسي، وأفرج عنها مؤقتا في نهاية الشهر الماضي.

4 ـ عزيزية اليوسف: أستاذة جامعية متقاعدة، تبالغ من العمر ستين عاما، وقد اعتقلت في أيار/مايو 2018، وأفرج عنها مؤقتا في نهاية الشهر الماشي.

5 ـ شدن العنزي: في نهاية شهر آيار/مايو اعتقلت شدن العنزي، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان. وتحدثت تقارير حقوقية عن تعرضها للتعذيب.

6 ـ نوف عبدالعزيز: انضمت الصحافية والمدونة نوف عبدالعزيز إلى قائمة المعتقلات بعد أن غردت في موقع تويتر في أواخر أيار/مايو دفاعا عن المعتقلات فاعتقلت بسبب تغريداتها.

7 ـ مياء الزهراني: بعد اعتقال نوف عبدالعزيز، غردت ميساء برسالة طلبت منها نوف نشرها، في حال اعتقلت، فاعتقلت ميساء بدورها.

8 - هتون الفاسي: أستاذة جامعية وكاتبة صحافية، وناشطة في مجال حقوق النساء. منعت هتون الفاسي من السفر في حزيران/يونيو، ثم اعتقلت وبقيت معزولة عن باقي السيدات في سجن الحاير، كما تشير المعلومات المتوافرة.

9 - سمر بدوي: ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وخاصة في المطالبة بإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة. اعتقلت في تموز/يوليو مع الناشطة نسيمة السادة. لا تزال بدوي في سجن ذهبان عند أطراف مدينة جدة وتقول المصادر إنها تعرضت لتعذيب وتحرش قاسيين وتم إيهامها بوفاة أبنائها. أدى اعتقال بدوي إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وكندا. يذكر، أن رائف بدوي، والمدوِن اللبرالي السجين بتهمة الإساءة للإسلام، هو شقيقها.

10 ـ نسيمة السادة: كاتبة وناشطة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة في السعودية، وعضو مشارك في تأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان، اعتقلت في تموز/يوليو، وتقبع بالسجن السياسي في الدمام وتقول المصادر إنها في سجن انفرادي.

11 ـ أمل الحربي: اعتقلت في تموز/يوليو، ولم تعرف أسباب اعتقالها. يذكر أنها زوجة المعتقل فوزان الحربي.

12 ـ عبير نكماني: نشر موقع القسط ومركزه لندن في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2018 تأكيده اعتقال الطبيبة والباحثة عبير نمكاني، التي أرسلت خطابا لولي العهد تطلب منه تسهيل سفر ابنتها معها إلى المؤتمرات الخارجية ما يعني مطالبتها بإسقاط الولاية عن ابنتها.

13 ـ اعتقلت سيدة وناشطة في مجال حقوق الإنسان والمرأة، لكنها فضلت عدم نشر اسمها.

بدأت محاكمة المعتقلات في منتصف شهر آذار/مارس، حيث تم تسليمهن لائحة الاتهام وأعطين مهلة أسبوعين للرد على لوائح الاتهام، باستثناء الناشطتين نسيمة السادة وسمر بدوي، فضلا عن الناشطة نوف عبد العزيز التي أكد عدد من الشهود عدم حضورها لجلستي المحاكمة.

وفي نهاية شهر آذار/مارس تم تقديم الرد على الاتهامات الموجهة باستثناء لجين التي طلبت المزيد من الوقت، وقد استمع في الجلسة القضاة الثلاثة لشهادة السيدات عما واجهن من تعذيب وتحرش.

يذكر أن التهم تمحورت حول نشاطهن للمطالبة بحقوق المرأة وتواصلهن مع وسائل إعلام أجنبية ومنظمات حقوقية دولية والتقدم بطلب الانضمام للعمل في منظمات أممية والتواصل مع أشخاص وصفتهم لائحة الاتهام بالـ"مارقين".

يشار إلى أنه في الأيام الاولى للاعتقالات تم الترويج من مصادر مقربة من أروقة القرار في السعودية، بأن التهم تشمل العمالة لصالح لدول أجنبية، لكن في لوائح الاتهام خلت من أي ذكر لهذه التهمة وفقا لمصادر أطلعت على اللوائح.

ويذكر أن عددا من الناشطات والناشطين اعتقلوا خلال هذه الحملة، وأطلق سراحهم بعد أيام من الاعتقال، ومن أبرز الناشطات المعتقلات:

ـ عائشة المانع: اعتقلت المانع (70 عاما) في أيار/مايو 2018، وأفرج عنها بعد فترة قصيرة، بسبب وضعها الصحي. والمانع هي إحدى الـ 47 ناشطة، عرفن في العام 1990 بنشاطهن في حركة المطالبة بحق النساء في قيادة السيارة.

ـ مديحة العجروش: معالجة نفسية وناشطة حقوقية مدافعة عن حقوق المرأة، وهي إحدى الـ 47 ناشطة، عرفن في العام 1990 بنشاطهن في حركة المطالبة بحق النساء في قيادة السيارة.

ـ حصة آل الشيخ: ناشطة سعودية في مجال الدفاع عن حقوق النساء، وهي إحدى الـ 47 ناشطة، عرفن في العام 1990 بنشاطهن في حركة المطالبة بحق النساء في قيادة السيارة.

ـ ولاء الشبر: ناشطة وممرضة سعودية، معروفة بنشاطها الحقوقي الداعم لضحايا العنف وسجينات دار الرعاية.