ناشطات سعوديات.. تساؤلات حول ظروف الاحتجاز

القلق الدولي لا يزال قائما إزاء الغموض الذي يلف ظروف اعتقال ناشطات سعوديات في أحد سجون المملكة، خاصة مع تقارير تحدثت عن تعرضهن "للتعذيب والتحرش".

أبرز الأسماء، لجين الهذلول الناشطة التي دافعت عن حق المرأة السعودية في قيادة السيارة، وإيمان الفنجان، وعزيزة اليوسف، وأخريات حملن على عاتقهن الدفاع عن حقوق المرأة النساء في المملكة المحافظة، خاصة إسقاط ولاية الرجل على المرأة.

واليوم ينضم ثلاثة مشرعين بريطانيين لمنظمات ونشطاء يضغطون من أجل الإفراج عن المعتقلات، حيث أيد المشرعون البريطانيون تقارير أفادت بأن "ناشطات سعوديات معتقلات تعرضن للتعذيب".

المشرعون قالوا إن المسؤولية عما تشير إليه التقارير من انتهاك للقانون الدولي يمكن أن تقع على عاتق "سلطات سعودية على أعلى مستوى".

وتشير استنتاجات المشرعين الثلاثة إلى "قلق متنام" لدى حلفاء السعودية في الدول الغربية إزاء ما يتردد عن "انتهاكات لحقوق الإنسان" في ظل سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يواجه انتقادات بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وفي آيار/مايو الماضي، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات طالت 17 ناشطا وناشطة بارزين في مجال حقوق المرأة، وخصوصا نساء كن ينشطن في سبيل نيل المرأة الحق في قيادة السيارة وإنهاء وصاية الرجل عليها.

واتهمت السلطات السعودية النشطاء بـ "الإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج"، فيما اتهمتهم وسائل إعلام موالية للحكومة بأنهم "خونة" و"عملاء للسفارات".