ناشطون: رفع الحجب عن عدد من المواقع الإلكترونية في مصر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد برفع الحجب عن موقع جماعة الإخوان المسلمين في مصر وعدد آخر من المواقع الإخبارية.

ووجد مستخدمون أن موقع الإخوان المسلمين "إخوان أون لاين" يعمل على شبكة الإنترنت في مصر، إضافة إلى موقع مدى مصر الاخباري.

ولا تزال العديد من المواقع الإخبارية مثل "الجزيرة نت" و"العربي الجديد" و"رصيف 22" محجوبة وغير متاحة على شبكة الإنترنت المصرية.

ويبلغ عدد المواقع المحجوبة في مصر نحو 513 موقعا مختلفا وفق الموقع الإلكتروني لمؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية غير الحكومية.

وكانت مصر قد حجبت 21 موقعا إلكترونيا في 24 مايو من بينها مواقع إعلامية قطرية ومواقع تابعة لجماعة الاخوان المسلمين فضلا عن بعض المواقع المصرية مثل "مدى مصر" و"مصر العربية".

ووفق التصنيف الدولي للدول في مجال حرية الصحافة الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" في العام 2018، تأتي مصر في المرتبة 163 على القائمة التي تضم 180 دولة.