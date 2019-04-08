ناطحات السحاب تقتل 600 مليون طائر سنويا

كشفت دراسة أن ناطحات السحاب في الولايات المتحدة تتسبب في قتل 600 مليون طائر سنويا.

وقال باحثون من مختبر كورنيل أورنيثوليجي في نيويورك أن ناطحات السحاب المنتشرة في الولايات المختلفة تتسبب في تشتيت الطيور المهاجرة أثناء التحليق ناهيك عن ارتطامها بزجاج الأبنية المرتفعة، ما يؤدي إلى نوفقها بعد إصابتها بجروح.

وتتضاعف أعداد الطيور التي تموت بسبب ناطحات السحاب خلال موسم الهجرة، خاصة تلك التي تهاجر من مناطق في كندا إلى أميركا الجنوبية مرورا بأميركا.

ووجدت الدراسة أن شيكاغو وهيوستن ودالاس في تكساس من أخطر المدن على الطيور، فهي تقع ضمن مسار هجراتها.

وأشارت إلى أن ناطحات السحاب تتسبب في قتل الطيور بالنهار بسبب الارتطام بزجاجها، وتتسبب في ذلك أيضا ليلا إذ أنها تجتذب الطيور بأضوائها الليلة الجاذبة ما يجعلها عرضة للموت أيضا.