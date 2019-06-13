هجوم على ناقلتي نفط في الخليج

قال الأسطول الخامس الأميركي التابع للبحرية لرويترز إن قوات البحرية الأميركية تساعد ناقلتين في خليج عمان بعد تلقيها نداءي استغاثة الخميس.

وقال جوشوا فراي من الأسطول الخامس الذي تستضيفه البحرين "نحن على علم بأنباء الهجوم على ناقلتين في خليج عمان".

وأضاف أن القوات البحرية الأميركية في المنطقة تلقت نداءي استغاثة منفصلين في الساعة 6:12 صباحا بالتوقيت المحلي وآخر في السابعة صباحا".

وأكد أن "سفن البحرية الأميركية منتشرة في المنطقة وتقدم المساعدة".

اليابان: الشحنات تخصنا

قالت وزارة التجارة اليابانية إن الناقلتين اللتين تعرضتا للهجوم قرب مضيق هرمز تحملان شحنة "مرتبطة باليابان."

جاء ذلك الخميس بينما كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يختتم زيارة رسمية إلى إيران، في مهمة تهدف لتخفيف التوترات بين طهران وواشنطن.



تايوان: ناقلة تعرضت لهجوم في الشرق الأوسط

وقال مسؤول كبير في شركة "سي بي سي" الحكومية التايوانية لتكرير النفط إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرضت لهجوم في وقت سابق الخميس.

وقال رئيس قسم البتروكيماويات في الشركة وو آي-فانج إن الناقلة "فرنت ألتير" كانت تحمل 75 ألف طن من النفتا عندما "أصابها طوربيد فيما يبدو" عند الظهر تقريبا بتوقيت تايوان (04:00 بتوقيت غرينتش).

وأعلن إنقاذ جميع أفراد الطاقم.

ووفقا لبيانات الشحن على "ريفينيتيف أيكون" شوهدت "فرنت ألتير" للمرة الأخيرة في خليج عمان قبالة ساحل إيران بعد تحميلها من الرويس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ناقلة من سنغافورة تعرضت لأضرار في الخليج

وقال متحدث باسم شركة "بي أس أم شيب مانجمت" السنغافورية المشغلة للناقلة "كوكوكا كاريدغس" إن الناقلة تعرضت لأضرار جراء حادث أمني في خليج عمان يوم الخميس.

وقال المتحدث إن طاقم السفينة، الذي يضم 21 بحارا، غادرها بعد الحادث الذي ألحق أضرارا بجانبها الأيمن.

وأضاف أن سفينة قريبة اسمها "كوستال إيس" سارعت بانتشال الربان والطاقم من قارب نجاة.

وأشار المتحدث إلى أن الناقلة لا تزال في المنطقة ولا تواجه خطر الغرق، وشحنة الميثانول التي تحملها سليمة.

وكانت السفينة تبعد 70 ميلا بحريا تقريبا عن ميناء الفجيرة الإماراتي ونحو 14 ميلا بحريا عن إيران.

ارتفاع أسعار النفط

وتسبب الحادث في صعود أسعار النفط حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 في المئة لتصل إلى 61.97 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.41 دولار أو 2.7 في المئة لتبلغ 52.55 دولارا للبرميل.

عمليات إنقاذ

وقالت وكالة فارس الرسمية الإيرانية للأنباء إن مركز الإغاثة والإنقاذ في محافظة هرمزكان شارك في عمليات إنقاذ طاقم الناقلتين المتضررتين.

وأضافت أن البحرية الإيرانية أنقذت 44 فردا من طاقم الناقلتين ونقلتهم إلى ميناء جاسك.