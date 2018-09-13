ناورت: التحالف في اليمن يفعل ما بوسعه لتجنب المدنيين

قالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يتخذ خطوات لخفض عدد الضحايا المدنيين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت في مؤتمر صحافي "إنهم يتخذون خطوات في الاتجاه الصحيح من وجهة نظر الحكومة الأميركية".

وأضافت أن "هذه الخطوات غير مثالية بالتأكيد، ولكنهم يفعلون ما بوسعهم لتخفيف الإصابات في صفوف المدنيين".

وتأتي تصريحات ناورت بعد يوم واحد من تأكيد وزير الخارجية مايك بومبيو للكونغرس أن السعودية والإمارات العربية المتحدة تتخذان "تدابير واضحة لتخفيض الخطر" على المدنيين أثناء تدخلهما في اليمن.