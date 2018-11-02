ناورت تقترب من منصب السفير الأميركي في الأمم المتحدة

قال الرئيس دونالد ترامب الخميس إن ينظر "على نحو جاد" في تعيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت، سفيرة لواشنطن في الأمم المتحدة، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن الرئيس عرض على المتحدثة المنصب بالفعل.

وأضاف ترامب للصحافيين: "هي ممتازة. إنها إلى جانبنا منذ فترة طويلة. إنها تدعمنا منذ وقت طويل".

وأوضح الرئيس الأميركي أنه سيتخذ "على الأرجح" الأسبوع المقبل قراره في شأن الشخصية التي ستخلف نيكي هايلي السفيرة الأميركية الحالية في الأمم المتحدة والتي أعلنت في أوائل تشرين الأول/أكتوبر المنصرم استقالتها على نحو مفاجئ.

وقالت شبكة "فوكس نيوز"، التي كانت ناورت تعمل بها قبل الانضمام لوزارة الخارجية، إن ترامب عرض بالفعل المنصب على المتحدثة، حسبما نقلت عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية.

وكانت "الحرة" علمت من مصدر في البيت الأبيض أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية تتصدر قائمة المرشحين لخلافة هايلي في منصب السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة.