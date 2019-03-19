نبراسكا.. حالة طوارئ في 74 مدينة

أعلنت 74 مدينة و65 مقاطعة وأربع مناطق قبلية في ولاية نبراسكا حالة الطوارئ الثلاثاء فيما يشهد الغرب الأوسط الأميركي ارتفاعا كبيرا في مياه الأنهار بعد أيام من الأمطار الغزيرة إلى جانب ذوبان الثلوج مع وصول الربيع.

ويسكن أكثر من ثمانية ملايين شخص في 14 ولاية صدر فيها تحذير في الأيام القليلة الماضية من احتمال وقوع فيضانات ولا يزال التحذير قائما.

ويرتقب أن يتفقد نائب الرئيس مايك بنس الثلاثاء المناطق المتضررة. وكتب على تويتر: "إلى مواطني نبراسكا وأيوا وساوث داكوتا وكنساس وجميع المناطق المتضررة: نحن معكم".

واجتاحت المياه مساحات واسعة في نبراسكا وأيوا وساوث داكوتا وويسكونسن ودمرت مناطق زراعية وأغرقت الكثير من المنازل.

وقتل أربعة أشخاص على الأقل فيما اضطر المئات إلى مغادرة مناطقهم.