نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

أوقعت قرعة الدور الأول، دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أوروبا التي أجريت في مدينة موناكو الفرنسية الخميس، ريال مدريد الإسباني مع روما الإيطالي ضمن المجموعة السابعة، وبرشلونة الإسباني مع توتنهام الإنكليزي في المجموعة الثانية، بينما ضمت المجموعة الثالثة باريس سان جيرمان الفرنسي إلى جانب نابولي الإيطالي وليفربول الإنكليزي.

وهذه تفاصيل المجموعات الثماني:

المجموعة الأولى: أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند وموناكو وبروج.

المجموعة الثانية: برشلونة وتوتنهام وأيندهوفن وإنترميلان.

المجموعة الثالثة: باريس سان جيرمان ونابولي وليفربول والنجم الأحمر.

المجموعة الرابعة: لوكوموتيف موسكو وبورتو وشالكه وجالطة سراي.

المجموعة الخامسة: بايرن ميونيخ وبنفيكا وأياكس وأيك أثينا.

المجموعة السادسة: مانشستر سيتي وشاختار دونتيسك وليون وهوفنهايم.

المجموعة السابعة: ريال مدريد وروما وسسكا موسكو وفيكتوريا بلزن.

المجموعة الثامنة: يوفنتوس ومانشستر يونايتد وفالنسيا ويونغ بويز.