نتانياهو: أجريت محادثات مهمة جدا مع السلطان قابوس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه أجرى "محادثات مهمة جدا" مع السلطان قابوس بن سعيد خلال زيارته لسلطنة عمان قبل أيام.

وأوضح نتانياهو خلال اجتماع مع أعضاء حكومته في القدس الأحد أن الزيارة جاءت في إطار "جهود دبلوماسية في السنوات الأخيرة مع الدول العربية".

وأضاف أنه بحث "خلال اللقاء المطول التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط"، واصفا تلك المحادثات بأنها "مهمة جدا لدولة إسرائيل وأمنها".

وتعتبر زيارة نتانياهو إلى عمان الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي منذ أكثر من 20 عاما.

وجاءت تلك الزيارة بعد أيام من زيارة مماثلة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وتلعب سلطنة عمان دورا مهما في تعزيز مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.