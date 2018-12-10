نتانياهو: أجواء السودان وعمان مفتوحة لنا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين أن الطائرات الإسرائيلية ستتمكن من استخدام المجالين الجويين لكل من السودان وسلطنة عمان.

وقال نتانياهو خلال اجتماع مع دبلوماسيين إسرائيليين إن محادثاته مع رئيس تشاد إدريس ديبي ساعدت على فتح ممر جوي جديد عبر السودان نحو أميركا الجنوبية.

وأضاف: "في الوقت الراهن نستطيع الطيران فوق مصر. ويمكننا التحليق فوق تشاد، تم تثبيت ذلك بالفعل. ويبدو أنه يمكننا أيضا التحليق فوق هذا القسم من السودان" مشيرا إلى منطقة على خريطة.

وليس من الواضح متى يبدأ عبور الطائرات الإسرائيلية الأجواء السودانية خلال توجهها إلى أميركا الجنوبية التي قال رئيس الوزراء إنها تشكل رابع أهم وجهة سفر للإسرائيليين جوا.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن سلطنة عمان هي الأخرى ستفتح مجالها الجوي أمام شركة طيران العال الإسرائيلية.

وقال نتانياهو إن سلطان عمان قابوس بن سعيد منح الشركة ترخيصا بالمرور عبر أجواء بلاده وذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس الوزراء للسلطنة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.