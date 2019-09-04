نتانياهو يزور لندن لمقابلة جونسون وإسبر

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى لندن الخميس، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على أن يعود إلى إسرائيل الجمعة، بحسب ما أعلنه مكتبه الأربعاء.

وأوضح مكتب نتانياهو في بيان أنه سيلتقي أيضا وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أثناء وجوده في العاصمة البريطانية.

وتابع أن هذا سيكون أول اجتماع له مع جونسون أو إسبر منذ تولى الاثنان منصبيهما الحاليين.

وسيبحث مع جونسون "الوضع في منطقة الشرق الأوسط وكيفية صد الإرهاب والعدوان الإيرانيين"، أما الاجتماع مع إسبر فسوف سيركز على "الاحتياجات الأمنية لإسرائيل" بعد أن تشاورا هاتفيا الثلاثاء واتفقا على "توسيع محادثتهما في لندن".

وتأتي الزيارة قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات العامة الإسرائيلية يوم 17 سبتمبر، التي يواجه فيها نتانياهو معركة صعبة لإعادة إنتخابه.