نتانياهو: إيران تزيد جهودها لضربنا من الأراضي السورية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الخميس، إن جهود إيران لضرب إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية وإرسال صواريخ دقيقة ضدنا شهد ارتفاعا حادا في الشهر الماضي.

وأكد أن إسرائيل سترد على أي تهديد إيراني قادم من سوريا، متحدثا عن أن العلاقات المتينة بين بلاده وروسيا وكذلك التنسيق المشترك بينهما حول الأنشطة العسكرية في سوريا كانت نتيجة لعلاقاته الشخصية مع الرئيس فلاديير بوتين.

وجاءت تصريحات نتانياهو قبيل اجتماع مع بوتين في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود، يهدف بحث التهديد الإيراني.

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى روسيا، الخميس، قبل أقل من أسبوع من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية.

وصرح نتانياهو للصحافيين قبل مغادرة بلاده بأن الزيارة، وهي الثالثة لروسيا خلال العام الجاري، "بالغة الأهمية".

وقال بعد محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن من الضروري الحيلولة دون وقوع اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والروسية في المنطقة.

ويسعى نتانياهو من جهة أخرى، إلى اجتذاب أصوات القاعدة الانتخابية الناطقة بالروسية في مواجهة أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب اسرائيل بيتنا القومي، وهو أحد منافسيه.