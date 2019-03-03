نتانياهو: اتفقت مع بوتين على هدف مشترك في سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إن إسرائيل وروسيا ستتعاونان في تأمين خروج القوات الأجنبية من سوريا وذلك بعد زيارة قام بها لموسكو للدعوة إلى إنهاء الوجود الإيراني على الأراضي السورية.

وتشعر إسرائيل بالقلق من بقاء التعزيزات التي حصل عليها الرئيس بشار الأسد من إيران وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران لتشكيل جبهة جديدة ضدها.

ونفذت إسرائيل عدة ضربات على أهداف لإيران وحزب الله في سوريا.

وقال نتنياهو إنه أوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء استضافته له الأسبوع الماضي "وبشكل لا لبس فيه" أن مثل هذه الضربات ستتواصل على أن يستمر خط عسكري ساخن بين إسرائيل وروسيا في العمل على الحيلولة دون وقوع أي اشتباك عارض بين البلدين.

وأضاف في تصريحات للحكومة الإسرائيلية "اتفقت أنا والرئيس بوتين على هدف مشترك وهو إخراج القوات الأجنبية التي جاءت بعد نشوب الحرب الأهلية من سوريا".

وتابع: "اتفقنا على تشكيل قوة مهمات مشتركة ستعمل مع غيرها على إحراز تقدم صوب هذا الهدف".

ولم يذكر نتنياهو تفاصيل، ولم تصدر روسيا ردا حتى الآن.