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نتانياهو: سنواصل ضرب الأهداف المعادية في سورية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء أن بلاده ستواصل ضرب الأهداف المعادية في سورية، رغم قرار موسكو تسليح دمشق بمنظومة صواريخ أس-300 المتطورة للدفاع الجوي.

وقال نتانياهو خلال مؤتمر صحافي إنه أبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي ماكسيم أكيموف بأن إسرائيل ستواصل تصديها لـ"محاولات إيران الرامية لترسيخ وجودها العسكري في سورية وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني".

وجاءت تصريحات نتانياهو على هامش اجتماعه في القدس مع نائب رئيس الوزراء الروسي ماكسيم أكيموف.

ويعد هذا أول لقاء يتم الإعلان عنه بين نتانياهو ومسؤول روسي بارز منذ حادثة إسقاط الطائرة الروسية عن طريق الخطأ بواسطة الدفاعات الجوية السورية في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، وحملت في حينه موسكو إسرائيل المسؤولية.

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