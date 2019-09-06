نتانياهو عن "قانون الكاميرات": يهدف لمنع تزوير الانتخابات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة إن أولئك الذين يعارضون تركيب الكاميرات في مراكز الاقتراع يسمحون فعليا بتزوير الانتخابات المقرر إجراؤها في 17 سبتمبر الجاري.

وأضاف نتانياهو في تصريحات للصحافيين في ختام زيارته لبريطانيا أن "الكاميرات تمنع تزوير الانتخابات". وتابع: "نحن نقول ثبتوا الكاميرات في جميع مراكز الاقتراع، كيف يمكن لأي شخص أن يعارض شيئا أساسيا؟".

ونفى أن تكون الكاميرات المستخدمة في مراقبة الانتخابات التي جرت في أبريل قد تم تركيبها فقط في المناطق العربية.

ويعتزم مؤيدو تشريع "قانون الكاميرات"، الذي اقترحه حزب الليكود، الدفع به يوم الأحد في إجراء مسرع يهدف إلى تمكين تمريره قبل يوم الإنتخابات.

وقام بصياغة مشروع القانون وزير العدل الاسرائيلي أمير أوحانا (حزب الليكود) ووزير الداخلية أرييه درعي (حزب شاس) .

ويقول منتقدو هذه الخطوة إنها تمثل "شكلا من أشكال ترهيب الناخبين وتهدف إلى منع الأقلية غير اليهودية من الوصول إلى صناديق الاقتراع".

وكان المدعي العام الاسرائيلي أفيحاي ماندلبليت قال الخميس إن هناك "عائقا قانونيا" يجعل من المستحيل تمرير مشروع قانون يسمح للأحزاب السياسية بوضع كاميرات في مراكز الاقتراع.