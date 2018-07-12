نتانياهو: لا مشكلة لإسرائيل مع الأسد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس إن إسرائيل لا تعارض أن يعيد الرئيس السوري بشار الأسد إمساك زمام أمور بلاده، لكنه أكد أن إسرائيل ستتصرف من أجل حماية حدودها ضد الجيش السوري النظامي إذا دعت الضرورة، كما فعلت في السابق.

وأوضح نتانياهو في تصريحات صحافية قبيل مغادرته موسكو حيث عقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لم نجد أي مشكل مع نظام الأسد لـ40 عاما ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة في مرتفعات الجولان".

وأضاف أنه وضع "سياسة واضحة بأننا لا نتدخل ولم نتدخل. هذا لم يتغير"، مضيفا أن "ما أقلقنا هو داعش وحزب الله، وهذا لم ينته". وتابع أن أهم شيء يتمثل في "الحفاظ على حريتنا ضد أي تصرف ضدنا، وإخراج الإيرانيين من الأراضي السورية".

وأفاد نتانياهو بأن الإيرانيين تراجعوا عشرات الكيلومترات عن حدود الجولان، لكنهم لم يغادروا المنطقة، مؤكدا أن سياسة إسرائيل "لا تتغير: انسحاب كامل للقوات الإيرانية في وقت واحد، أو أن إسرائيل ستتدخل في جهود الأسد لإعادة السيطرة على المناطق الحدودية".

وكان مسؤول إسرائيلي كبير قد قال الأربعاء إن نتانياهو أبلغ روسيا بأن حليفها الأسد سيكون في مأمن من إسرائيل، لكن على موسكو أن تشجع القوات الإيرانية على الخروج من سورية.

وهددت إسرائيل بفتح النار على أي قوة نظامية سورية تحاول الانتشار في المنطقة العازلة في الجولان، والتي أقيمت وفقا لهدنة جرى الاتفاق عليها عام 1974 وتراقبها الأمم المتحدة.