نتانياهو: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء بعدم السماح لإيران بالحصول على أسلحة نووية بعدما أعلنت طهران تعليق بعض التعهدات التي قطعتها في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال نتانياهو في حفل بمناسبة الذكرى السنوية لقتلى الحروب الإسرائيلية "هذا الصباح وأنا في طريقي إلى هنا، سمعت أن إيران تعتزم مواصلة برنامجها النووي". وأضاف "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وقررت إيران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق. وهددت إيران بإجراءات إضافية خلال 60 يوما في حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.

وأعلنت إيران أنها قررت وقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب والذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي الذي وضع قيودا على برنامجها النووي.