نتانياهو: مستودع نووي سري في طهران

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس إيران بإخفاء مواد نووية في مستودع بطهران، وقال إن ذلك يثبت إنها لم تتوقف عن برنامجها للأسلحة النووية.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال نتانياهو الذي كان ممسكا بخارطة وصورة لبوابة مبنى: "في أيار/مايو، كشفنا موقع الأرشيف الذري السري الإيراني. واليوم أنا أكشف عن موقع منشأة ثانية هي مخزن ذري سري".

وأضاف أن المستودع يستخدم "لتخزين كميات هائلة من المعدات والمواد من برنامج إيران النووي السري".

وتابع: "منذ أن داهمنا الأرشيف الذري، كانوا مشغولين بتطهير المستودع الذري. فقط في الشهر الماضي نقلوا 15 كيلوغراما من المواد المشعة. تعرفون ماذا فعلوا بها"؟

وأجاب قائلا: "نقلوها ونشروها حول طهران في محاولة لإخفاء الدليل".

ودعا نتنياهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى إجراء عمليات تفتيش فورية في موقع تعرفه إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في أيار/مايو الماضي العثور على وثائق سرية من مخزن سري في إيران، خلال غارة ليلية نفذها عملاء الموساد في كانون الثاني/يناير الماضي.