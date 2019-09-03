نتانياهو: نخطط لاجتماع ثلاثي يبحث إخراج إيران من سوريا

كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الثلاثاء عن خطط لعقد لقاء ثلاثي أميركي روسي إسرائيلي في القدس لمواصلة التباحث في موضوع إخراج إيران من سوريا.

ولم يعرف ما إذا كان اللقاء سيعقد قبل الانتخابات في السابع عشر من الشهر الجاري أم بعدها. وأعلن مكتب رئيس الحكومة عن إلغاء الزيارة التي كانت مقررة للهند بسبب ما قال إنه ضيق في الوقت.

وتعترض إسرائيل على الوجود الإيراني في سوريا معتبرة أنه يهدد أمنها القومي، حيث ينشط عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري في الأراضي السورية القريبة من الحدود الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل استهدفت موقعا تابعا لعناصر فيلق القدس في سوريا قالت إنه جرى فيه التحضير لهجوم ضد مواقع إسرائيل.