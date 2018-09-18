نتانياهو يتوعد بمواصلة التحرك ضد إيران في سورية

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء بمواصلة التحرك لـ"إيقاف التحركات العسكرية لإيران في سورية".

وأفاد مكتب نتانياهو في بيان بأن التصريحات جاءت خلال مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ساعات على مقتل أفراد طاقم طائرة روسية أسقطتها الدفاعات الجوية السورية فوق البحر المتوسط.

وأفاد مكتب نتانياهو بأنه أبلغ الرئيس الروسي عبر الهاتف أن "إسرائيل مصممة على وقف محاولات إيران، التي تدعو إلى تدمير إسرائيل، لنقل أسلحة فتاكة إلى حزب الله (لاستخدامها) ضد إسرائيل".

وفي أول تعليق أميركي على إسقاط الطائرة الروسية، قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الحادث يبرهن على أهمية منع إيران من نقل أسلحة عبر سورية.

وأعربت إسرائيل في وقت سابق الثلاثاء عن أسفها لمقتل أفراد طاقم الطائرة الروسية التي أسقطتها الدفاعات الجوية السورية، ونفت استخدامها كغطاء خلال شن مقاتلات إسرائيلية غارة في اللاذقية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلات إسرائيلية أغارت مساء الاثنين على منشأة للجيش السوري كان "مخططا أن يتم نقل أنظمة لإنتاج أسلحة دقيقة وقاتلة منها إلى إيران وحزب الله في لبنان".

وأعلن الرئيس الروسي في وقت سابق أن "سلسلة ظروف عرضية مأساوية" كانت وراء إسقاط الطائرة الروسية، وتعهد تعزيز دفاعات العسكريين الروس المنتشرين في سورية.