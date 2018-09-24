واشنطن: تزويد سورية بنظام أس-300 تصعيد خطير من روسيا

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الاثنين إن خطط روسيا لتزويد سورية بنظام أس-300 الصاروخي ستمثل "تصعيدا خطيرا" من جانب موسكو.

وأعرب بولتون في مؤتمر صحافي على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عن أمله في أن تعيد الحكومة الروسية النظر في المسألة.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من جانبه من أن وضع "أنظمة أسلحة متقدمة في أيد غير مسؤولة سيزيد الأخطار في المنطقة".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتانياهو بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قضية نشر نظام صواريخ S-300 الروسي المضاد للطائرات في سورية.

وأضاف البيان أن نتنياهو أكد أن إسرائيل ستواصل حماية أمنها ومصالحها.

وكانت روسيا أعلنت الاثنين أنها ستزود سورية بنظام الصواريخ المضاد للطائرات أس-300 خلال أسبوعين، وذلك بعد أن أسقطت الدفاعات السورية بالخطأ طائرة عسكرية روسيا في البحر المتوسط.