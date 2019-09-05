نتانياهو يدعو إلى مزيد من الضغط على إيران

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس إلى ممارسة مزيد من "الضغط" على إيران غداة إعلانها تقليصا جديدا في التزاماتها النووية.



وقال نتانياهو "إنه ليس الوقت المناسب لإجراء محادثات مع إيران، بل الوقت لزيادة الضغط" على الجمهورية الإسلامية.

وأدلى نتانياهو بهذه التصريحات قبل أن يتوجه إلى لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الدفاع الأميركي مارك إسبر.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال الأربعاء إن طهران ستعلن "اليوم أو غدا" تخفيضا جديدا في التزاماتها تجاه المجتمع الدولي في المجال النووي.



وبما أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها فرنسا لمحاولة تجنب هذه التدابير الإيرانية الجديدة لن تنجح على الأرجح قبل الموعد النهائي الذي حددته طهران، قال روحاني خلال انعقاد مجلس الوزراء إن هذا الإعلان سيركز على "تفاصيل (...) المرحلة الثالثة" من الاستراتيجية الإيرانية للحد من هذه الالتزامات التي بدأت في مايو، وفق ما جاء في بيان للرئاسة الإيرانية.