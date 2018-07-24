نتانياهو يرد على أردوغان: تركيا تحولت 'إلى ديكتاتورية ظلامية'

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء إن تركيا تحولت إلى"ديكتاتورية ظلامية"، وذلك ردا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال إن "ذهنية هتلر" تنتعش لدى قادة إسرائيل.

وتعتبر مثل هذه الإشارة إلى مفردات الحقبة النازية إهانة عنصرية، خاصة في إسرائيل، إذ قضى ملايين اليهود ضحايا في الهولوكست.

وأكد نتانياهو في بيان أن "أردوغان يذبح السوريين والأكراد ويزج بعشرات الآلاف من مواطنيه بالسجون (...)تحولت تركيا إلى ديكتاتورية ظلامية في ظل حكم أردوغان بينما تحافظ إسرائيل على حقوق متساوية لجميع مواطنيها، قبل القانون وبعده".

وأضاف نتانياهو "حقيقة أن الديمقراطي العظيم أردوغان يهاجم قانون الدولة القومية للشعب اليهودي، فهذا أعظم إطراء لهذا القانون".

وأقرّ البرلمان الاسرائيلي الخميس الماضي قانونا ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، ما أثار جدلا واتهامات بأن هذا القانون يميز تجاه الأقلية العربية التي تعيش داخل إسرائيل.

وكانت أنقرة طلبت في أيار/مايو الماضي من السفير الإسرائيلي لدى تركيا مغادرة البلاد مؤقتا. وقد يؤدي هذا الاضطراب في العلاقات إلى إفشال التطبيع الهش بين البلدين، بعد أزمة حادة نجمت عن غارة إسرائيلية ضد سفينة تابعت لمنظمة غير حكومية تركية متجهة إلى قطاع غزة عام 2010.