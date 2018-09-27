نتانياهو يلتقي السيسي في نيويورك

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء مساء الأربعاء في نيويورك بحثا خلاله النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والوضع في قطاع غزة كما أعلن الطرفان الخميس.

وأفادت الرئاسة المصرية أن السيسي استقبل في مقر إقامته في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة نتانياهو وبحثا "سبل إحياء عملية السلام" حيث أكد الرئيس المصري "أهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة".

وأشار الرئيس المصري "إلى ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية".

وأعلن مكتب نتانياهو من جهته أن رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس المصري بحثا على مدى ساعتين تقريبا "التطورات الإقليمية والوضع في غزة" بدون التطرق إلى جهود إحياء مفاوضات السلام مع الفلسطينيين المجمدة حاليا.

وسبق أن التقى نتانياهو والسيسي عدة مرات منذ وصول الرئيس المصري إلى السلطة في العام 2014 لكن هذه اللقاءات كانت بعيدة عن الأضواء.