نتفلكس تدخل الشرق الأوسط عن طريق الـ'جن'

أعلنت شبكة نتفلكس عن بدء تصوير مسلسل في الأردن بعنوان "جن"، وهو أول إنتاج لها باللغة العربية.

وبحسب بيان صحافي، فإن المسلسل يطرح مواضيع معاصرة حول أساطير الجن من خلال قصة خارقة للطبيعة عن الصداقة والحب والمغامرة، كما يدمج استعراض جمال البيئة المحلية مع مواضيع الماورائيات وحياة المراهقين.

ومن المتوقع أن يتم عرض المسلسل المكون من ست حلقات على شبكة Netflix حول العالم في عام 2019.

ويحكي جن قصة مجموعة من الشبان العرب اليافعين الذين توضع صداقاتهم وعلاقاتهم الرومانسية الناشئة على المحك حين يستحضرون وبغير قصد قوى خارقة من الجن. فهل سيتمكن الأصدقاء من الاتحاد معًا وإيجاد الإجابات اللازمة لإنقاذ كل شيء حين يبدأ صراع الخير والشر؟

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم، إذ تلعب سلمى ملحس دور ميرا، المراهقة المتمردة التي دمرها فقدان والدتها، وتحاول أن تتعلم كيف أن تحب من جديد حين تقابل كيراس، الذي يؤدي دوره حمزة أبو عقاب، الجنّي المكلف بحراسة الجنّ المذنبين.

ويلعب سلطان الخليل دور ياسين، الذي يكافح في عالم يبدو متآمرا ضده، ونتابع قصته القديمة التي أثارتها صداقته غير الطبيعية مع فيرا، عائشة شاهالذو، التي تبحث عن الانتقام بأي ثمن كان.