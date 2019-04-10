نتفليكس تتجه لشراء المسرح المصري بهوليود

تجري شركة "نتفليكس" المتخصصة في بث المحتوى الترفيهي على الإنترنت محادثات لشراء "المسرح المصري" دار العرض السينمائي التاريخية في قلب هوليود.

"نتفليكس" بحسب "لوس أنجلس تايمز" ستستخدم المسرح لاستضافة العروض الأولى للأفلام وغيرها من الانتاجات السنيمائية.

وتحاول المؤسسة بحسب المصدر نفسه كسر احتكار دور العرض التي تعرض الأفلام حصرياً في السينما لمدة 90 يوماً تقريباً.

إذ تعرض "نتفليكس" الأفلام في دور العرض وعلى الإنترنت في اليوم نفسه أو بعد أسابيع قليلة من عرضها على شاشة السينما، وهو ما لا يروق دائما للقائمين على دور العرض.

افتتح "المسرح المصري" الواقع في قلب هوليود عام 1922 واستضاف العرض الأول لفيلم "روبن هود" بطولة دوغلاس فيربانكس، ثم تضاعف صيته بمناسبة عرض فيلم "الوصايا العشر" العام 1923.

وقام على مراسم الافتتاح "سيدني باتريك جرومان" رجل العروض المسرحية الأميركي، وهو نفسه الذي افتتح المسرح الصيني في هوليود

المبنى من تصميم شركة "ماير أند هولر" للمعماريين غابرييل ماير وفيليب هولر، وقد استغرق بناؤه 18 شهرا وبلغت تكلفته 800 ألف دولار.

ولقي افتتاح المسرح المصري رواجا كبيرا في عالم السينما خصوصا وأن سنة 1922 شهدت اكتشاف قبر الملك الفرعوني توت عنخ آمون.