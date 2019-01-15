نتانياهو: إيران تكذب بشأن إطلاق قمر صناعي

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إيران بالكذب بعد إعلانها إطلاق قمر صناعي من بين إطلاقين على الأقل تعتزم القيام بهما إلى الفضاء.

وقال نتانياهو إن "القمر الصناعي البريء" المفترض أنه أطلق الثلاثاء هو في الحقيقة "المرحلة الأولى من صاروخ عابر للقارات" تقوم إيران بتطويره في انتهاك للاتفاقات الدولية.

وأضاف أن عملية الإطلاق تأتي في إطار أكاذيب الحكومة الإيرانية، بدءا من إنكارها السعي لتطوير أسلحة نووية وتفاخرها بالاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع القوى العالمية.

وتابع نتانياهو في تصريحات أدلى بها خلال مراسم تنصيب قائد جديد للجيش الإسرائيلي، إن على إسرائيل "أن تكشف أكاذيبها، فإيران تكذب طول الوقت".

وأعلنت إيران في وقت سابق الثلاثاء إطلاق القمر الصناعي "بايام" وأنه فشل في الوصول "للسرعة الضرورية" لدخول المدار.

ونقل التلفزيون الإيراني عن وزير الاتصالات جواد ازاري جهرومي قوله إن الصاروخ (سيمورغ) الذي يحمل القمر الصناعي "بايام" فشل في الوصول "للسرعة المطلوبة" في ثالث مرحلة من الإطلاق.

وأضاف جهرومي أن الصاروخ نجح في عبور المرحلتين الأولى والثانية من الإطلاق قبل ظهور مشكلات في الثالثة. ولم يستطرد بشأن أسباب فشل الإطلاق، إلا أنه وعد باستمرار عمل العلماء الإيرانيين.

وكانت إيران قد أعلنت أنها تعتزم إطلاق القمرين بايام (رسالة) ودوستي (صداقة) إلى الفضاء.

ولم يتضح تأثير فشل إطلاق بايام على توقيت إطلاق دوستي. وكتب جهرومي على تويتر قائلا إن "دوستي ينتظر الدخول في المدار"، من دون مزيد من الايضاح.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد ذكر أن خطط إيران لإرسال أقمار صناعية إلى المدار تدل على تحدي البلاد لقرار مجلس الأمن الذي يدعو طهران إلى عدم القيام بنشاط يتعلق بالصواريخ البالستية القادرة على حمل أسلحة نووية.

وتصر إيران على أن عمليات الإطلاق لا تنتهك القرار.