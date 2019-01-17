نجاة كمارت من إطلاق نار في اليمن

قالت الأمم المتحدة الخميس إن رئيس فريقها المكلف بمراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية باليمن بأمان بعد أنباء عن واقعة إطلاق نار.

وقال مصدر يمني في التحالف الذي تقوده السعودية إن قافلة رئيس الفريق باتريك كمارت تعرضت لإطلاق نار أثناء زيارة منطقة خاضعة لسيطرة التحالف واتهم حركة الحوثي المتحالفة مع إيران بإطلاق النار.

وقال مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة على تويتر "باتريك كمارت وفريقه في أمان بالحديدة بعد أنباء عن واقعة إطلاق نار. مزيد من المعلومات ستأتي لاحقا".

ويسيطر الحوثيون على الحديدة في حين يحتشد آلاف من أفراد القوات اليمنية المدعومين من التحالف على مشارفها.

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ووصل كمارت، وهو جنرال هولندي متقاعد، إلى المدينة الواقعة على البحر الأحمر في 22 كانون الأول/ديسمبر لرئاسة اللجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار وسحب القوات تم التوصل إليه في محادثات جرت الشهر الماضي في السويد بين الحوثيين والحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية.