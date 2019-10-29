نجاة وزير الدفاع اليمني من الاغتيال

نجا وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي، من محاولة اغتيال إثر تفجير استهدف اجتماعا لقيادات عسكرية في محافظة مأرب ظهر الثلاثاء، وفقا لما أفاد مراسلنا.

وقالت مصادر إن الاجتماع ضم إلى جانب وزير الدفاع قادة كبار في الجيش اليمني في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وتختلف الروايات بشأن طبيعة الانفجار، حيث تقول بعض المصادر إنه ناجم عن صاروخ حوثي، في حين يتحدث البعض عن عبوة ناسفة أو عمل انتحاري.

ولم تتبن أي جهة الهجوم في مأرب، وكان هجوم سابق شهدته المحافظة تسبب بموجة توتر بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية، سيطر بموجبها الجنوبوين على مقرات الحكومة الشرعية في عدن.

ولكن الطرفين اتفقا فيما بعد على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن وتقاسم المقرات الوزارية.