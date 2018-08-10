تزامنا مع العقوبات الأميركية.. الخلافات تشتد بين رموز النظام الإيراني

يشتد الخلاف بين المسؤولين الإيرانيين تزامنا مع عودة العقوبات الأميركية على إيران، وتزايد وتيرة الاحتجاجات الشعبية بسبب عوامل عديدة من بينها هبوط قيمة الريال الإيراني أمام الدولار.

وكان الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد طالب الخميس باستقالة خلفه حسن روحاني، وقال نجاد "السيد الروحاني، الناس لم تعد تقبلك.. إن رئاستك تضر بالبلاد بل وبنفسك".

وطالب نجاد في فيديو مصور، رئيس القضاء صادق لاريجاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني بتقديم الاستقالة، كما وصف رؤساء السلطة التشريعية والقضائية بأنهم شركاء فيما وصلت إليه البلاد.

وحمل نجاد الرئيس روحاني مسؤولية فرض العقوبات مجددا على إيران، إذ قال إنها كانت نتيجة للاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 خلال عهد روحاني.

وفي 8 آب/أغسطس صوت مجلس الشورى الإيراني بالموافقة على حجب الثقة عن وزير العمل علي ربيعي بعد أشهر من الغضب المتصاعد بسبب طريقة معالجة الحكومة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت مع إعادة فرض العقوبات الأميركية.