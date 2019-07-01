أول صورة للسبسي لدى خروجه من المستشفى

قال حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (92 عاما) إن والده غادر المستشفى العسكري مساء الاثنين، وتوقع أن يزاول نشاطه خلال الأيام المقبلة.

مغرد نشر صورة للسبسي لدى خروجه من المستشفى العسكري.

ووصف نجل السبسي في حسابه على فيسبوك الوضع الصحي للرئيس التونسي بأنه "عادي".

​وأضاف: أنه "بعد كل هذه الأحداث، أصبح أمامنا فرصة من جديد لتجاوز جميع الخلافات السياسية مع جميع الأطراف ولمصلحة هذه البلاد".

وكان السبسي قد تعرض الخميس لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى.

وقالت متحدثة باسم رئاسة الجمهورية في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية إنه سيتم إعلام الرأي العام بالوضع الصحي للرئيس وحقيقة الوعكة الصحية بكل شفافية من خلال تقرير مفصل فور مغادرته المستشفى.

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