نجل مبارك يرد على أنباء وفاة والدته

نفى علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، التقارير التي تحدثت عن وفاة والدته سوزان مبارك.

ورد علاء على سؤال لأحد المتابعين لحسابه على تويتر حول ما تردد مؤخرا (بشأن وفاتها)، كتب علاء الخميس: "أخبار كاذبة حضرتك لا أساس لها من الصحة. وخير إن شاء الله".

ونقل موقع مصراوي عن فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق، إن ما تردد عن وفاتها "معلومات مغلوطة غير صحيحة".

وأضاف أنها "تتواجد في أحد المجمعات الطبية الكبرى بالقاهرة، وقد حُجزت في العناية المركزة إلا أن صحتها الآن أصبحت في تحسن مستمر".

وكان علاء مبارك قد أعلن الأربعاء أن السيدة الأولى السابقة أدخلت قسم "العناية المركزة" من دون أن يوضح طبيعة مرضها، لكنه سعى إلى طمأنه متابعيه بالقول "ستكون الأمور على ما يرام".

وخلال عهد مبارك الذي امتد 30 عاما، كانت زوجته تتمتع بنفوذ سياسي كبير، ووقفت خلف عدة مشروعات، بما في ذلك الجهود المبذولة للقضاء على ختان الإناث.

وأطيح بمبارك، البالغ من العمر الآن 91 عاما، في انتفاضة شعبية عام 2011.

وقضت محكمة عليه بالسجن المؤبد، لكن أعيدت محاكمته ثم برئ فيما بعد، وأفرج عنه عام 2017.