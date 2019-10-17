جينفر أنستون تكسر رقما قياسيا في خمس ساعات

دخلت الممثلة الأميركية جينيفر أنستون، نجمة المسلسل الشهير في فترة التسعينيات "Friends" (الأصدقاء) عالم أنستغرام رسميا بعد أن أنشأت حسابا لها وكانت أولى مشاركاتها صورة تجمعها بنجوم المسلسل الذي لا يزال يلقى رواجا حتى الآن.

وأرفقت أنستون التي لعب دور "ريتشيل غرين" في المسلسل الصورة بتعليق "نحن أصدقاء في أنستغرام أيضا. أهلا أنستغرام".

وكانت النجمة التلفزيونية الشهيرة قد أعلنت من قبل عدم رغبتها في التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تفاجئ معجبيها الأربعاء بفتحها حسابا على المنصة الاجتماعية وزيادة عدد متابعيها بشكل كبير.

الصورة المنشورة للأصدقاء القدامي تجمع أنستون بكل من الممثلة كورتني كوكس (التي لعبت دور مونيكا في المسلسل)، وديفيد شويمر (روس)، وليزا كوردو (فيبي) وماثيو بيري (تشاندلر) ومات لوبلان (جوي).

ويشير حسابها إلى أن عدد المتابعين بلغ أكثر من 10 ملايين في غضون أقل من 24 ساعة من فتحه، بينما تتابع هي حتى الآن 120 حسابا لمنظمات ومشاهير مثل نيكول كيدمان، وأدام ساندلر، وتشاليز ثيرون، وجوليا روبرتس، وأوبرا، وغيرهم.

ولا يعرف متى التقطت الصورة التي تجمع النجوم التاريخيين، لكن أنستون كانت قد صرحت من قبل أنهم كانوا قد التقوا على العشاء في منزل كورتني كوكس.

وقد انهالت على الصورة مئات التعليقات المرحبة بدخولها عالم أنستغرام.

جيسيكا كتبت أن "هذا أفضل يوم لها على الإطلاق".

"نينا" عبرت عن اندهاشها لزيادة عدد متابعي أنستون بشكل سريع: "ستة ملايين متابع في يوم واحد. هذا سيكسر الرقم القياسي".

حساب "موسوعة غينيس" الرسمي بالفعل أشار إلى ذلك، وكتب في تعليق أن أنستون "تحمل الآن الرقم القياسي لأسرع حساب على أنستغرام يصل إلى مليون متابع في خمس ساعات و16 ثانية".

وكالة الفضاء الأوروبية رحبت أيضا بها وكتبت: "نحن جيدون في اكتشاف النجوم، لكن هذه النجمة فاجأتنا".