نجمة الجمباز الأميركية بايلز تعادل رقم قياسيا للميداليات

عادلت بطلة الجمباز الأميركية سيمون بايلز عدد الميداليات المحرزة في بطولة العالم، بتتويجها، السبت، في مسابقة الوثب في مدينة شتوتغارت الألمانية، قبل تسعة أشهر من الألعاب الأولمبية في طوكيو.



وبإحرازها الميدالية الثالثة والعشرين في مسيرتها، عادلت بايلز (22 عاما و142 سنتم) الرقم القياسي للأسطورة البيلاروسي فيتالي شيربو في تسعينيات القرن الماضي.



وسيكون بمقدور بايلز، التي رفعت رصيدها إلى 17 ذهبية (رقم قياسي)، تحطيم رقم شيربو سريعا عندما تخوض منافسات العارضة والمسابقة الأرضية الأحد، علما بأنها أهدرت فرصة الانفراد بالرقم بحلولها خامسة في نهائي العارضتين غير المتماثلتين.



لكن بايلز علقت على الأمر "لا وقت لدي للتفكير بهذا النوع من الأمور. أركز على أدائي وبعد ذلك سأذهب لتناول الطعام".



وكانت بايلز أصبحت الخميس أول لاعبة تحرز ذهبية المسابقة العامة خمس مرات في بطولة العالم. وحده الياباني كوهي أوتشيمورا أحرز ست ذهبيات عالمية لدى الرجال.



وأمضت بايلز، حاملة أربع ذهبيات أولمبية، أولى سنوات طفولتها في الرعاية البديلة بسبب معاناة والدتها من تعاطي المخدرات قبل أن تتبناها جدتها (والدة أمها).



وفي أغسطس الماضي أعلنت شرطة كليفلاند في ولاية أوهايو إلقاء القبض على شقيقها واتهامه في قضية إطلاق النار الذي حصل ليلة رأس السنة الفائتة ما أدى لوفاة ثلاثة أشخاص.



وفي يناير 2018، كشفت بايلز أنها كانت إحدى ضحايا لاري نصار، الطبيب السابق لفريق الجمباز الأميركي الأولمبي والذي اتهم بالاعتداء الجنسي على مئات الفتيات والنساء على مدى 20 عامًا.