سايمون كاول يحصل على نجمة في هوليوود

وقال كاول البالغ من العمر 58 عاما "كم كانت السنوات الـ18 الماضية عظيمة، إذا كان هناك من يقول إن الشهرة أمر سيء فلا أعرف عن أي شيء يتحدث، إنها أفضل شيء في العالم".

وأصبح كاول اسما مألوفا كمحكم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" خلال الفترة بين عامي 2001 و2010 بفضل انتقاداته القاسية للمتسابقين، وغالبا ما كان يستهل حديثه بعبارة "لا أقصد أن أكون فظا ولكن".

وأطلق كاول برنامج "ذا إكس فاكتور" في بريطانيا وأميركا والنسختين البريطانية والأميركية من برنامج "غوت تالنت".

كما تعاقدت شركته للتسجيلات "سايكو" مع فرقتي "وان دايركشن" و"فيفث هارموني".